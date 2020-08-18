Начальник регионального СУ СКР примет жителей Злынки

Начальник регионального СУ СКР Максим Лукичев в четверг, 20 августа, проведет личный прием граждан в Злынке. Как сообщает пресс-служба управления, прием пройдет в здании администрации Злынковского района.

Записаться на прием можно, обратившись в Новозыбковский межрайонный следственный отдел по телефону: 8 (48343) 3-32-89, или отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного органа по предварительной записи по номеру: 8 (4832) 41-33-08. При этом сотрудники СУ СКР могут уточнить цель обращения.

На приеме рекомендуется иметь при себе письменное заявление с излоэением остальных доводов, подтверждающие документы и обязательно документ. удостоверяющий личность.