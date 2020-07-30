Парализованная брянская журналистка вышла замуж

На церемонии бракосочетания Елена Поцелуева предстала в кружевном платье, в качестве прически выбрала косу.

Брянская журналистка Елена Поцелуева вышла замуж. 23 июля брак зарегистрировал ЗАГС Володарского района Брянска.

Напомним, девять лет назад Елена Поцелуева попала в ДТП. Из-за тяжелой травмы позвоночника девушка оказалась прикована к инвалидному креслу.

Несколько сложнейших операций, годы реабилитации, необходимость заново учиться обычным, казалось бы, вещам – Елена не только не впала в отчаяние, но и раз за разом демонстрировала необычайную стойкость, оптимизм и жизнелюбие, заряжая ими окружающих.

Елена Поцелуева пишет стихи, делает удивительные открытки, пропагандирует безопасность дорожного движения и поддерживает тех, кто, как и она, оказались в инвалидном кресле.

Перед женихом Елена предстала в белом кружевном платье, с косой, украшенной цветами, и красно-белым букетом.

Ранее на своей странице в соцсети Елена Поцелуева рассказала, что, несмотря на болезнь, много раз получала предложения о знакомстве – и не только от людей с ограниченными возможностями.

«Сначала меня это удивляло. Признаюсь, даже немного настораживало. Появлялось много вопросов. А действительно ли он нормальный? Почему возникло желание познакомиться с девушкой в инвалидной коляске? «Да просто увидел фото, и улыбка понравилась», – написала она. – Девочки… Нас окружают удивительные мужчины! Мы красим волосы, рисуем брови, приклеиваем ресницы, увеличиваем губы… А они инвалидную коляску не замечают! Достаточно просто улыбнуться!».