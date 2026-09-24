Житель Почепа получил судимость и лишился иномарки за пьяное вождение

2026, 24 сентября 12:57

Житель Почепа получил судимость и лишился иномарки за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Почепского района.

В апреле 2026 года фигуранта за рулём Audi A6 остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Иномарку конфисковали в доход государства.