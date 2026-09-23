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Брянские полиатлонисты стали первыми на первенстве мира

2026, 23 сентября 13:31
Брянские полиатлонисты стали первыми на первенстве мира
Источник фото

Брянские полиатлонисты стали первыми на первенстве мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

21 сентября в городе Могилеве завершились чемпионат и первенство мира по полиатлону. В дисциплине «3-борье с бегом» состязались сильнейшие спортсмены России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

На чемпионате среди юниоров 21-23 года первое место занял брянец Максим Подтыкайлов. Он набрал 296 очков, обновив рекорд в дисциплине «3-борье с бегом» среди мужчин.

На первенстве мира среди девушек 16-17 лет выиграла Милана Андреева. Она набрала 96 очков в стрельбе и преодолела 1000 метров бегом за 3 минуты 20 секунд.

Среди мальчиков 12-13 лет второе место занял Михаил Дегтев. Бронзовыми призёрами стали Дарина Суворова и Александр Паращенко.

В командном зачете среди спортклубов среди детей 12-17 лет сборная Карачевская  школы завоевала золотую медаль.

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