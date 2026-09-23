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Два человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области

2026, 23 сентября 09:15
Два человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области
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Два человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.  

 

За минувшие сутки  Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 155 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группами «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели. 

Кроме того, дрон-камикадзе напал на движущийся автомобиль в деревне Крюков Стародубского района. При взрыве осколочные ранения получил мужчина. Его отвезли в больницу. 

А в селе Чуровичи Климовского района взорвался беспилотник. Житель населённого пункта был ранен. Пострадавшему оказали помощь врачи.

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