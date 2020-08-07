Проект расчистки Десны в черте Брянска рассмотрит Правительство РФ

Правительство РФ рассмотрит проект расчистки Десны в черте Брянска, который внесло на рассмотрение правительство Брянской области. Об этом на днях сообщило федеральное министерство природных ресурсов.

Проект охватывает участок реки в черте города, в частности, между Литейным мостом и Бордовичским водозабором — более 5 км.

Необходимость расчистить русло назрела, так как во время паводка его интенсивно затягивает илом. Это приводит к образованию отмелей и снижению пропускной способности водоема. После расчистки русло будет избавлено от лишних песка, грунта и ила, что поспособствует лучшему сохранению водных биоресурсов.