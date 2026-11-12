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Брянский суд конфисковал магазин за торговлю контрафактными сигаретами

2026, 12 ноября 13:35
Брянский суд конфисковал магазин за торговлю контрафактными сигаретами
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Брянский суд конфисковал магазин за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Приговор по уголовному делу о хранении немаркированной табачной продукции вынес Брянский районный суд. На скамье подсудимых оказались 45-летний владелец магазина в селе Глинищево и 40-летняя женщина. 

Фигурнат договорился с продавцом о поставке в торговую точку немаркированной табачной продукции для её хранения и реализации покупателям. Преступление выявили правоохранители. 2 апреля 2025 года из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 4 тысяч пачек немаркированных сигарет стоимостью более 570 тысяч рублей.

Суд приговорил виновных к условному лишению свободы, а также штрафам в 100 и 250 тысяч рублей. Помещение магазина и земельный участок под ним были конфискованы в доход государства. В законную силу решение не вступило.

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