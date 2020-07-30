Прокуратура требует очистить Брянск от наркотических надписей

Управляющие компании не справляются.

Центр Брянска заполонили надписи о продаже наркотиков. В ситуацию вмешалась прокуратура.

Сотрудники прокуратуры проверили фасады домов в Советском районе Брянска. Как сообщили в прокуратуре, на фасадах были обнаружены надписи с предложениями купить наркотики через Интернет, а также стать наркодилерами.

Руководителям управляющих компаний прокурор внес 21 представление с требованием удалить незаконные надписи. Сейчас они находятся на рассмотрении.