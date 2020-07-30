Шестеро брянских заключенных съездили в отпуск

Отдых способствует снижению рецидивной преступности.

Шестеро заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Брянской области, смогли отдохнуть в 2020 году.

Как сообщает региональное УФСИН, в первом полугодии отдохнуть смогли четверо заключенных из Клинцовской колонии общего режима и двое – из колонии-поселения в Сураже.

Решение о предоставлении отпуска принимает администрация исправительного учреждения, пояснили в УФСИН. Съездить домой к родным могут только положительно характеризующиеся и трудоустроенные заключенные, а также те, кто готовится к освобождению. Также учитывается характер и тяжесть преступления.

«Отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения содействует как исправлению осужденного, так и его социальной адаптации, является средством профилактики рецидивной преступности», – отметили в УФСИН.