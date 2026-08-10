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Криминал

Ревнивого брянца отправили в СИЗО за попытку убийства

2026, 10 августа 15:24
Ревнивого брянца отправили в СИЗО за попытку убийства
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Конфликт между односельчанами произошел 30 июля в селе Старые Бобовичи.

 

Новозыбковская межрайонная прокуратура Брянской области поддержала ходатайство следователя об аресте 30-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Вечером 30 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности ударил односельчанина ножом в грудь. Довести преступный умысел до конца он не смог, потерпевший оказал активное сопротивление.

Обвиняемый полностью признал вину, но просил суд избрать домашний арест. Несмотря на доводы защиты, суд отправил его в СИЗО на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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