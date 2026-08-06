Брянцев с 1 сентября переведут на единый стандарт проездных билетов

2026, 06 августа 13:45

Новые правила Минтранса введут строго обязательный перечень данных в каждом билете.

Брянцев с 1 сентября ждет переход на единый стандарт проездных билетов в городских автобусах, троллейбусах и маршрутках. Об этом РИА Новости сообщила член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

Каждый билет будет содержать строго определенный перечень данных, касающихся оплаты проезда, провоза багажа или ручной клади. Документ станет однозначным подтверждением факта приобретения услуги и всех ключевых условий поездки: кто едет, по какому маршруту, что именно оплачено и какие правила касаются перевозки вещей.

Нововведения направлены на вытеснение «серых» билетов и упрощение процедуры предъявления претензий перевозчикам. В Минтрансе рассчитывают, что единые требования улучшат качество транспортных услуг.