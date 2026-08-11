В Брянской области стартовал конкурс «Народный участковый — 2026»

2026, 11 августа 19:00

Любой желающий может выбрать сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

В Брянской области стартовал конкурс «Народный участковый — 2026», в котором 17 участковых борются за звание лучшего. Любой желающий может проголосовать за наиболее достойного, по его мнению, сотрудника.

Конкурс традиционно проходит в три этапа. Первый этап: жители выбирают лучшего участкового своего межмуниципального отдела. Онлайн-голосование первого этапа конкурса продлится до 20 августа. От каждого межмуниципального отдела МВД России по Брянской области во второй этап пройдут только по одному участнику. Информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе, размещена на официальном сайте УМВД России по Брянской области.

Второй этап: определится победитель, который представит наш регион на федеральном уровне. Онлайн-голосование второго тура пройдет с 7 по 16 сентября 2026 года.

Чтобы поддержать своего кандидата, достаточно зайти на сайт, выбрать понравившегося участкового и нажать кнопку «Голосовать». Победитель финального федерального этапа будет определен по итогам профессиональных испытаний.