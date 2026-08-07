Директор брянского завода «ЛДС» лично проводит экскурсии для студентов

2026, 07 августа 10:14

Сергей Горелов считает такие встречи начальной профориентацией и уверен, что увлечённые производством молодые люди не забудут увиденного.

На заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» студентов встречает лично директор. Сергей Горелов сам проводит экскурсии по цехам, показывая работу огромных станков, процесс металлообработки и машиностроения. На предприятии уверены, что живое знакомство с производством эффективнее любых лекций, и следуют принципу «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Такие экскурсии на заводе рассматривают как начальное профориентирование. По словам Сергея Горелова, если молодой человек увлёкся делом, увидел, как создаётся нужное людям оборудование, он этого уже не забудет. Руководитель уверен, что смена растёт.

Фото пресс-службы завода «ЛДС»