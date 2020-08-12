В Брянске в будущем году заменят 13 канализационных дюкеров

В будущем году власти и коммунальные службы Брянска планируют заменить шесть канализационных дюкеров под реками Снежеть и Десна и семь — под железнодорожным полотном. Такие планы чиновники, как сообщает мэрия, озвучили на совешании у мэра Александра Макарова, которое посвятили перспкктивам развития горолской канализации.

Все дюкеры были построены в 60-80-е годы прошлого века, поэтому сегодня их техническое состояние крайне запущено. Это заставило включить все объекты в городскую инвестиционную программу.

Всего на обслуживании у Брянского горводоканала находится 500 км канализационных сетей. Из них 200 км в эксплуатации свыше 30 лет. Ситуация усугубляется тем, что до 2018 года на их ремонт выделялись лишь символические деньги. В 2018-м при поддержке губернатора Богомаза началась машстабная реконструкция городской канализации. В частности, за последние два года водоканальщики поменяли 13 км канализационных труб — пять коллекторов крупного диаметра. Столь масштабных работ на городских канализационных сетях не было последние 25 лет.

В этом году идет реконструкция коллектора на улице Набережной длиной около 1,5 км. Стоимость работ оценивается в 48,3 млн рублей. На сегодня рабочие заменили треть обветшавшего коллектора.

Участники совещания оьсудили также реализацию в Брянске федеральной программы «Чистая вода». Комитет мэрии по ЖКХ готовит проекты и сметы по реконструкции 15 скважин и водозабора в Бордовичах. Эти работы должны начаться в будущем году. Одновременно чиновники и коммунальщики прорабатывают планы реконструкции городских очистных сооружений.