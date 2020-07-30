В Брянской области построят мусоросортировочные комплексы

Комплексы начнут работать до конца 2020 года.

В Брянской области до конца 2020 года построят и откроют несколько мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщает АО «Чистая планета» – региональный оператор по обращению с ТКО на территории региона.

30 июля замгубернатора Юрий Мокренко провел оперативное выездное совещание на полигоне в Суражском районе, где будет построен один из таких комплексов.

«Региональный оператор по обращению с ТКО реализует государственную политику по улучшению экологии. В соответствии с задачами, которые поставил президент страны и губернатор области по уменьшению количества отходов, отправляемых на захоронение, мы должны в этом году построить и ввести в эксплуатацию несколько мусоросортировочных комплексов. Один из них – мощностью 15 тысяч тонн в год – будет в Суражском районе. Сегодня мы побывали там вместе с заместителем губернатора Брянской области Юрием Васильевичем Мокренко, который лично оценил наши планы и проконтролировал их решение», – рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

По его словам, строительство мусоросортировочных линий позволит подойти к комплексному решению вопроса сортировки отходов, поскольку выделение фракций позволит дать вторую жизнь полезным ресурсам.

«При этом главная цель – улучшение экологической обстановки и уменьшение объема отходов, подлежащих захоронению. И руководство области внимательно следит за тем, как мы выполняем поставленные задачи, и принимает активное участие в реализации национального проекта «Экология», – также отметил он.