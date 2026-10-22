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Криминал

Суд расторг фиктивный брак жительницы Трубчевского района с участников СВО

2026, 22 октября 10:46
Суд расторг фиктивный брак жительницы Трубчевского района с участников СВО
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Суд расторг фиктивный брак жительницы Трубчевского района с участников СВО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство Брянской области обратился родственник участника специальной военной операции. В 2025 году военнослужащий находился в отпуске.  41-летняя жительница Трубчевского района заключила с ним брак без намерения создать семью. Вместе супруги совместно не проживали, общего хозяйства не вели и отношений фактически не поддерживали. Спустя время участник СВО пропал без вести в зоне боевых действий.

Для предотвращения незаконного получения фиктивной супругой мер социальной поддержки сотрудники прокуратуры обратилась в суд с иском. Высшая инстанция признала брак недействительным.

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