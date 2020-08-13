В Фокино Фонду капремонта придется перекрыть крышу на многоэтажке

Вступило в законную силу решение городского суда Дятькова, обязывающее региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов перестелить крышу на доме №30 по улице Карла Маркса в городе Фокино. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На качество работ в надзорное ведомство пожаловались жители дома. Крышу им заменили еще в 2017 году. Но из-за огрех при проведении работ она протекала, а дождь и снег попадали в квартиры на верхнем этаже.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры в фонду в полном объеме. А облестной суд, куда ответчик пытался обжаловать вердикт, оставил решение суда первой инстанции без изменений.