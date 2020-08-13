В Погаре прокуратура требует от властей района обеспечить жильем сироту

В Погаре районный суд удовлетворил в полном объеме иск районной прокуратуры в властям района о выделении жилья сироте. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

В надзорная ведомства пожаловалась на власти района местная жительница. Она сообщила, что считается по закону оставщейся без попечения родителей и с 2013 года состоит на учете как нуждающаяся в благоустроенном жилом помещении. Однако право на отдельное жилье за семь лет так и не было реализовано.

Прокуратура после проверки направила в суд иск к районной администрации, и тот был удовлетворен. Теперь на контроле надзорного ведомства его исполнение.