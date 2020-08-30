В Суражском районе благоустроили

В Суражском районе в эти выходные состоялось торжественное открытие лесного родника «Лейбина криница». Об этом сообщило в соцсетях правительство Брянской области.

Поводом для церемонии стало завершение работ по благоустройству родника и прилегающей территории.

В работах участвовали сотрудники Суражского и Клинцовского лесничеств, АО «Пролетарий», волонтеры и другие.