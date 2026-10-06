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Два человека ранены при атаке беспилотников в Белой Берёзке

2026, 06 октября 09:05
Два человека ранены при атаке беспилотников в Белой Берёзке
Источник фото

Два человека ранены при атаке беспилотников в Белой Берёзке. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. 504 вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа нарушили воздушную границу региона. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области уничтожили все цели. 

При беспилотной атаки в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района ранения получили два человека. Им оказали помощь врачи.

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