Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил на работу

2026, 07 октября 13:35

Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил на работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 24-летний мужчина.

В июне 2026 года мошенники обманули двух пожилых жительниц Брасовского района и города Клинцы. Выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, они убедили пенсионерок необходимости поместить сбережения на «безопасный счёт». Женщины 1935 и 1939 годов рождения передали фигуранту, выполнявшему роль курьера, 585 тысяч рублей.

Мужчина в полном объёме возместил потерпевшим причинённый ущерб. Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ. Мобильный телефон конфискован в доход государства. Решение не вступило в законную силу.