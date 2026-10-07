Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил на работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 24-летний мужчина.
В июне 2026 года мошенники обманули двух пожилых жительниц Брасовского района и города Клинцы. Выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, они убедили пенсионерок необходимости поместить сбережения на «безопасный счёт». Женщины 1935 и 1939 годов рождения передали фигуранту, выполнявшему роль курьера, 585 тысяч рублей.
Мужчина в полном объёме возместил потерпевшим причинённый ущерб. Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ. Мобильный телефон конфискован в доход государства. Решение не вступило в законную силу.