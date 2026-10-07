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Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил на работу

2026, 07 октября 13:35
Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил на работу
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Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил на работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 24-летний мужчина. 

В июне 2026 года мошенники обманули двух пожилых жительниц Брасовского района и города Клинцы. Выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, они убедили пенсионерок  необходимости поместить сбережения на «безопасный счёт». Женщины 1935 и 1939 годов рождения передали фигуранту, выполнявшему роль курьера, 585 тысяч рублей.

Мужчина в полном объёме возместил потерпевшим причинённый ущерб. Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ. Мобильный телефон конфискован в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

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