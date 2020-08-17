Житель Белых Берегов обещает награду за информацию о тех, кто рекламирует наркотики

Участник группы поселка Белые Берега во ВКонтакте в понедельник разместил фотографию граффити с рекламой наркотиков и пообещал вознаграждение за информацию об авторах подобной «наскальной живописи».

«Очень часто мы встречаемся вот с таким «творчеством», которое ляпается на фасадах зданий, гаражах, заборах. Это не просто набор букв и символов, это адрес, где торгуют всякой гадостью. Если вы увидите тех, кто занимается этой писаниной, то сообщите в нашу группу. Во-первых, вы получите материальное поощерение, во-вторых, поможете привлечь к ответственности этих нелюдей, которые помогают распространять наркотические средства, ну и, в-третьих, вы поможете избавить наш поселок от уродливых надписей», — написал он.