На улице Лесная в посёлке Радица-Крыловка появятся тротуары

2026, 02 июля 18:18

На улице Лесная в посёлке Радица-Крыловка появятся тротуары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в посёлке Радице-Крыловке города Брянска проходит капитальный ремонт. Подрядчик уже убрал старое покрытие из железобетонных плит. Вместо них рабочие уложат качественное асфальтобетонное покрытие длиной более километра.

Также специалисты вдоль домов строят тротуары. Раньше их здесь не было. Освещать улицу будут современные светодиодные фонари. В завершении ремонта рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку.