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Брянские спорстменки выиграли эстафету на первенства России

2026, 29 июня 18:13
Брянские спорстменки выиграли эстафету на первенства России
Источник фото

Брянские спорстменки выиграли эстафету на первенства России по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

 

В городе Казани состоялось первенство России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. В эстафете 4х100 метра женская команда  Бярнской обалсти не оставили шансов соперницам. С результатом 45.70 секунды воспитанницы спортшколы имени Самотесова заняли первое место.

В прыжках в высоту серебряную медаль завоевал завоевал Савелий Чижиков. Он преодолел планку в 2.06 метра.

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