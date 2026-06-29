Брянские спорстменки выиграли эстафету на первенства России

2026, 29 июня 18:13

Брянские спорстменки выиграли эстафету на первенства России по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В городе Казани состоялось первенство России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. В эстафете 4х100 метра женская команда Бярнской обалсти не оставили шансов соперницам. С результатом 45.70 секунды воспитанницы спортшколы имени Самотесова заняли первое место.

В прыжках в высоту серебряную медаль завоевал завоевал Савелий Чижиков. Он преодолел планку в 2.06 метра.