Брянское «Динамо» сыграет с ФК «Оренбург»

Смогут ли на стадион прийти болельщики, решит Роспотребнадзор.

1 августа в Брянске состоится долгожданное возвращение динамовцев в ФНЛ. На старте сезона брянские футболисты примут на своем поле ФК «Оренбург».

Как рассказали в брянском клубе, гости с Южного Урала приедут в Брянск практически тем составом, который еще полгода назад всерьёз был настроен на борьбу за первую десятку Тинькофф-РПЛ.

Пандемия коронавируса не обошла стороной этот клуб, несколько игроков переболели COVID-19, оренбуржцы получили технические поражения, после чего покинули элитный дивизион российского футбола.

Пока у большинства основных футболистов действуют контрактные соглашения, соответственно, они приедут в Брянск в хорошей форме, и уже с первого тура будут стараться решить задачу по возвращению в Премьер-лигу.

Матч 1-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сезона 2020/2021 начнется в 17.00 1 августа на стадионе «Динамо».

«Что касается присутствия на матче болельщиков, то в ближайшее время мы узнаем итоговое решение местного управления Роспотребнадзора», – отметили в брянском «Динамо».

Болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию матча в сервисе «Яндекс. Эфир».