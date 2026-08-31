Пострадавшая от удара ВСУ школа №9 в Брянске готова к 1 сентября

2026, 31 августа 16:31

Пострадавшая от удара ВСУ школа №9 в Брянске готова к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

14 августа при ракетном ударе ВСУ на Брянск повреждения получило здание школы №9. На трёх этажах были разбиты окна, повреждены одна из внутренних стен и некоторые помещения.

За две недели было сделано невозможное. Заслуженный строитель РФ Михаил Кабанов кратчайшие сроки подготовил дефектовки, сметы и другие необходимые документы для экспертизы. После этого горадминистрация в срочном порядке организовала работы. Уже 25 августа в школе закипела работа. Сотрудники компании «Тёплые окна» работали без выходных и установили 70 новых окон. Также подрядчик отремонтировал классы, столовая и спортивный зал. Помогали наводить в школе порядок по своей инициативе родители и старшеклассники.

«Восстановление школы было для нас приоритетной задачей. Благодаря слаженной работе депутатов облдумы, всех служб, подрядчиков, специалистов Советской районной администрации, управления образования и коллектива школы №9, удалось в сжатые сроки провести необходимые работы. Все приложили максимум усилий, чтобы вернуть ребятам привычную и комфортную образовательную среду, и 1-го сентября школа распахнёт двери — для полноценного обучения и развития детей», — отметил заместитель главы горадминистрации Александр Гаврилов.