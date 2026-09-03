Жительница Брянска получила условное наказание за попытку купить наркотики

2026, 03 сентября 11:29

Жительница Брянска получила условное наказание за попытку купить наркотики. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконное приобретение наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 28-летняя жительница областного центра.

25 марта девушка через мессенджер в своём смартфоне решила приобрести более одного грамма наркотического вещества для личного потребления. Она перевела продавцу деньги. Затем фигурантка прибыла к месту «закладки» по полученным координатам. Там её задержали сотрудники полиции. Правоохранители изъяли 1,220 грамма наркотического средства.

Суд назначил виновной условное лишение свободы. Её мобильный телефон Samsung конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.