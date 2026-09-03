Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Жительница Брянска получила условное наказание за попытку купить наркотики

2026, 03 сентября 11:29
Жительница Брянска получила условное наказание за попытку купить наркотики
Источник фото

Жительница Брянска получила условное наказание за попытку купить наркотики. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на  незаконное приобретение наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 28-летняя жительница областного центра.

25 марта девушка через мессенджер в своём смартфоне решила приобрести более одного грамма наркотического вещества для личного потребления. Она перевела продавцу деньги. Затем фигурантка прибыла к месту «закладки» по полученным координатам. Там её задержали сотрудники полиции. Правоохранители изъяли 1,220 грамма наркотического средства.

Суд назначил виновной условное лишение свободы. Её мобильный телефон Samsung конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Образцовый кабинет появится на брянском заводе
03 сентября 13:07
Образцовый кабинет появится на брянском заводе
Почти 16 км трассы отремонтируют по нацпроекту в Унечском районе
03 сентября 12:12
Почти 16 км трассы отремонтируют по нацпроекту в Унечском районе
277 вражеских БпЛА сбили военные за сутки над Брянщиной
03 сентября 10:43
277 вражеских БпЛА сбили военные за сутки над Брянщиной

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16353) брянск (7196) ДТП (2856) ГИБДД (2424) прокуратура (2177) уголовное дело (2125) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1720) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1136)