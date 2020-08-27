В Дятькове строится ледовый дворец

В городе Дятьково подрядчик приступил к строительству Дворца спорта с ледовой ареной. Как сообщает местное издание «Пламя труда», рабочие успели подготовить котлован и песчаную подушку и приступили к обустройству фундаментов из бетона.

Сдать объект в эксплуатацию строители планируют в апреле 2021 года.

Спортивные объекты с ледовыми аренами на Брянщине, кроме Дятькова, строятся в Новозыбкове, Почепе, Стародубе и Бежицком районе Брянска. На строительстве в том числе и спортивных объектов в Брянске и Стародубе в конце минувшей недели побывал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, который накануне поделился высокой оценкой темпов и качества строительства объектов в рамках нацпроектов в регионе на совещании с членами правительства при президенте РФ.