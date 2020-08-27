В Дятькове строится ледовый дворец

В городе Дятьково подрядчик приступил к строительству Дворца спорта с ледовой ареной. Как сообщает местное издание «Пламя труда», рабочие успели подготовить котлован и песчаную подушку и приступили к обустройству фундаментов из бетона.
Сдать объект в эксплуатацию строители планируют в апреле 2021 года.
Спортивные объекты с ледовыми аренами на Брянщине, кроме Дятькова, строятся в Новозыбкове, Почепе, Стародубе и Бежицком районе Брянска. На строительстве в том числе и спортивных объектов в Брянске и Стародубе в конце минувшей недели побывал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, который накануне поделился высокой оценкой темпов и качества строительства объектов в рамках нацпроектов в регионе на совещании с членами правительства при президенте РФ.
27.08.2020 09:32
Смоленские таможенники не пустили в Россию зараженные розы
Смоленские пограничники не пропустили на территории Смоленской области срез импортных роз, зараженных опасным карантинным вредителем, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Фитосанитарные инспекторы обнаружили карантинного вредителя, когда осматривали партию из 300 роз. Оказалось, что розы из Республики Беларусь заражены западным калифорнийским трипсом. Зараженные цветы, которые могли распространить на территории России вредное
26.08.2020 18:47
На Смоленщине борются с нелегальным рынком сигарет
Малый ритейл и общественные организации обратились к властям Смоленской области за помощью в противодействии нелегальному рынку сигарет, ущерб от которого для государства в 2019 году превысил 100 млрд рублей. В ходе круглого стола «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров на территории Смоленской области» участники подготовили ряд предложений по изменениям в федеральное законодательство для решения проблемы роста
26.08.2020 18:12
Экс-сотрудник Роспотребнадзора предстанет перед судом за попытку мошенничества
Следственный комитет РФ по Смоленской области завершил расследование уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, а также 37-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Подозреваемые обвиняются в посредничестве во взяточничестве в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием своего должностного положения. По версии следствия,
26.08.2020 17:32
Двое смолян пополнили кошельки мошенников на 320 тысяч рублей
За сутки в полицию обратились двое граждан с заявлениями о пропаже денег с банковских карт, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Неизвестные, представляясь сотрудниками службы безопасности банков, говорили о том, что необходимо продиктовать все реквизиты банковских карт якобы для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счетов. Заявители, жители Смоленска, в надежде сохранить свои сбережения
26.08.2020 15:07
На территории Смоленщины выявили 14 новых больных COVID-19
Число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 6085 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 26 августа. За минувшие 24 часа в Смоленской области выявили 14 новых случаев заражения COVID-19, один летальный исход и 48 человек излечившихся. Так, за все несколько месяцев распространения коронавируса число выздоровевших достигло 5194 человек. Под медицинским наблюдением остаются 883 смолянина, из
26.08.2020 12:32
Леший водит
Почему в лесах Смоленщины часто теряются грибники? Несколько человек каждую неделю не находят выхода из леса. Пытаясь найти грибы, смоляне нередко сами становятся объектами поиска. Почему в лесу так легко потеряться? Ушли по грибы 70-летний пенсионер из Духовщинского района Ефим Сизенко трое суток провёл в лесу. Ушёл по грибы 7 августа, а вернулся только 9-го.