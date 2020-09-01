В Стародубе зек стал трехкратным чемпионом по шахматам

Региональное УФСИН провело ежегодный шахматный турнир между заключенными брянских колоний. Как сообщает пресс-служба управления, из-за пандемии коронавируса соревнования проходили через интернет.

Участниками стали осужденные, отбывающие наказания в девяти колониях Брянщины.

Первое место занял шахматист, который отбывает наказание в колонии строгого режима №5, расположенной в Стародубе. Примечательно, что эта победа на турнире у него уже третья подряд. Второе место досталось арестанту из ИК-1, третье — из ИК-2.

Осужденный из брянской воспитательной колонии для несовершеннолетних, занявший четвертое место, победел в трех играх подряд, но в итоге уступил более сильном сопернику. Президент областной Федерации шахмат Валерий Терещенко, котоырй наблюдал за соревновании, подарил несовершеннолетнему участнику несколько шахматных книг. Он также сыграл партию с победителем турнира. Тот проиграл, но держался достойно и заслужил похвалу гроссмейстера.