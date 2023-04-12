20 брянских школьников поедут в «Артек»

Летом 20 школьников из Брянска поедут в международный детский центр «Артек». Об этом сообщил начальник управления образования Иван Потворов.

Родители Брянска могут отправить своих детей на отдых в лагеря на юге страны: во всероссийские детские центры «Орлёнок» в Туапсе, «Смена» в Анапе и международный детский центр «Артек» в Ялте, а также в детский центр «Океан» во Владивостоке.

Путёвки выдают за достижения в учёбе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Получить их можно после регистрации в автоматизированной информационной системе «Путёвка». После регистрации в личном кабинете ребёнок заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы) и подает заявку на путёвку.

«Попасть в эти лагеря — миссия вполне посильная. Например, в этом году в «Артеке» уже отдохнули 29 учащихся нашего города, в «Смене» — трое ребят, один школьник — в ВДЦ «Орлёнок» по программе «Мир шахмат». Трое обучающихся, имеющих соматические заболевания, оздоровились в центре «Алые паруса». В апреле в «Артек» будут направлены 14 школьников, а в июне в «Океан» — ещё 20», — уточнил начальник управления образования Иван Потворов.