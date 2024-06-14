23 человека нашли волонтёры брянского отряда «ЛизаАлерт» в мае. Об этом сообщили в соцсетях организации.

В мае добровольцы отряда «ЛизаАлерт» получили 38 заявок на поиск пропавших людей. Из них 23 человека нашли живыми. Ещё трое – погибли. По троим заявкам волонтёры разыскали родственников.

Не найденными остались четыре человека. Их поиски продолжаются: распространяются ориентировки и проверяются свидетельства.