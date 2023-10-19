25 мопедов купили для нужд брянской лесопожарной службы

Пять автомобилей и 25 мопедов закупили для нужд лесопожарной службы Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На оперативном совещании в Правительстве Брянской области обсудили итоги пожароопасного сезона. Начальник управления лесами региона Владимир Дзубан отметил, что пожаров в городских лесах и на землях заповедников не было.

«В 2023 году лесопожарной службой приобретено семь единиц лесопожарной техники и 38 единиц оборудования, лесничествами приобретено пять лесопатрульных автомобилей, 25 мопедов», — добавил Владимир Дзубан.

В будущем году на пожарную безопасность в лесах Брянской области планируют потратить 163,7 млн рублей. В частности, деньги потратят на пять единиц лесопожарной техники, семь автоцистерн, трактор и автобус.