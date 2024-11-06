В октябре 2024 года в поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области поступила 41 заявка на поиск пропавших людей. 35 жителей региона добровольцы нашли живыми. Кроме того, отряд помог установить личность потерявшего связь с родными человека.

35 человек нашли брянские волонтёры «ЛизаАлерт» в октябре. Об этом сообщили в соцсетях поискового отряда.

В приоритете В Смоленской области в 2025 году вырастут траты на социальную сферу. Законопроект, направленный на дополнительное увеличение таких расходов в региональном бюджете на 4,7 млрд рублей, был рассмотрен и поддержан на заседании Смоленской областной Думы, которое состоялось на прошлой неделе. Участие в заседании принял губернатор Василий Анохин. «Забота о благополучии жителей региона, поддержка семей, детей и

До самых до окраин В регионе продолжают создавать комфортные условия для жизни на селе: строить жилье для специалистов, возводить детские и спортивные площадки и создавать зоны отдыха. Большую помощь в развитии инфраструктуры на периферии оказывает региону Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». По словам губернатора Василия Анохина, в этом году благодаря программе на Смоленщине реализовано 20 общественно значимых проектов на

Классика и цифра Один из первых российских фиджитал — центров будет построен до конца года в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. Центр получил прописку на проспекте Гагарина, рядом со Смоленской академией профессионального образования, на его территории оборудуют поле для мини — футбола, площадку для стритбола и зону для воркаута. Также там возведут модульное здание

На всех оборотах Краткие итоги визита в регион главы Минэкономразвития. На прошлой неделе в администрации региона состоялось совместное заседание коллегий экономических ведомств России и Белоруссии под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова и министра экономики РБ Юрия Чеботаря, в котором принял участие и губернатор Василий Анохин. Отметим, что в 2023 году заседание коллегий ведомств прошло в Белоруссии,

На старт! В Смоленской области стало на один спортивный объект больше. На прошлой неделе новый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери в Угранском районе. В церемонии открытия объекта принял участие губернатор Василий Анохин. «Комплекс создан по федеральному проекту «Бизнес-спринт», цели и задачи которого соответствуют нацпроекту «Демография». На строительство объекта направили почти 180 млн руб. Новый ФОК возведён во