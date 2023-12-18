42-летнюю женщину ищут в Брянске больше недели

42-летнюю женщину больше недели ищут волонтёры и полиция в Брянске. Об этом сообщили в брянском отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропала Марина Федоровна Логвинова. Местонахождение 42-летней женщины неизвестно с 7 декабря. К поискам присоединились волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 170 см, нормального телосложения, тёмно-русые волосы и карие глаза. Женщина была одета в тёмно-синюю куртку, чёрную юбку и чёрные полусапоги.

Сведения о пропавшей просят сообщить по телефонам горячей линии отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.