72-летнего брянца осудили за фиктивную регистрацию граждан

72-летнего брянца суд оштрафовал за фиктивную регистрацию граждан России. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о фиктивная регистрация граждан. приговор выслушал 72-летний житель Суражского района.

В июле 2023 года мужчина зарегистрировал в своём доме в селе Высокоселище четырёх граждан Российской Федерации. Проживать они там не собирались. За услугу пенсионер получил 20 тысяч рублей.

Суд учёл возраст виновного, его материальное положение, отсутствие судимостей и признание своей вины. Мужчина получил 25 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.