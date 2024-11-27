87 поваленных деревьев убрали в Брянске
87 поваленных во время снегопада деревьев убрали в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске коммунальные службы и спасатели продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. За сутки 23 дерева убрали в сквере Карла Маркса, на Покровской горе, бульваре Гагарина, проспектах Станке Димитрова и Московском, улицах III Интернационала, Камозина, Почтовой, Белорусской, Западной, Ямской, Новозыбковской и других.
Всего в городе убрали 87 поваленных деревьев. Их вывезли на полигон в город Фокино.
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