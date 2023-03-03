94-летней узнице концлагеря из Карачаевского района отказали в господдержке

94-летней узнице концлагеря в соцслужбе Карачаевского района отказали в господдержке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство пожаловалась 94-летняя уроженка Брянской области. Районный отдел социальной защиты населения по формальным основаниям отказал заявительнице в в получении господдержки как бывшей несовершеннолетней узнице концлагеря в период Второй мировой войны. При этом подтверждающие льготный статус документы у пенсионерки есть.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании за заявительницей права на меры социальной поддержки.