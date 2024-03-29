Арендатор торгового центра в Брянске получил штраф за упавшую на льду женщину

Арендатор торгового центра в Брянске получил штраф за женщину, упавшую на льду и получившую травму. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Прокуратура Бежицкого района Брянска выявила нарушение соблюдения арендатором торгового центра правил благоустройства. Так, в феврале 2024 года жительница города около торговой точки поскользнулась, упала и получила травму.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что арендатор торгового центра вовремя не проконтролировал очистку территории от снега и наледи. Руководителя юридического лица оштрафовали на 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.