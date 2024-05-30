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Бродячие собаки напали на пенсионерку в посёлке Локоть

2024, 30 мая 17:31 Разное
Бродячие собаки напали на пенсионерку в посёлке Локоть
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Прокуратура требует администрацию выплатить 100 тысяч рублей пенсионерке, на которую напали бродячие собаки в посёлке Локоть. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Прокуратура Брасовского района провела проверку после публикации в соцсети. 19 мая в посёлке Локоть 84-летнюю женщину укусила за ногу бездомная собака. Отбиться от животного пенсионерке помог таксист, оказавшийся неподалёку.

Женщина перенесла неоднократные уколы от бешенства и испытала морально-нравственные страдания. 

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с районной администрации компенсации морального вреда. Он потребовал выплатить пострадавшей женщине 100 тысяч рублей. Иск находится на рассмотрении.

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