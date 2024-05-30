Бродячие собаки напали на пенсионерку в посёлке Локоть

Прокуратура требует администрацию выплатить 100 тысяч рублей пенсионерке, на которую напали бродячие собаки в посёлке Локоть. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Брасовского района провела проверку после публикации в соцсети. 19 мая в посёлке Локоть 84-летнюю женщину укусила за ногу бездомная собака. Отбиться от животного пенсионерке помог таксист, оказавшийся неподалёку.

Женщина перенесла неоднократные уколы от бешенства и испытала морально-нравственные страдания.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с районной администрации компенсации морального вреда. Он потребовал выплатить пострадавшей женщине 100 тысяч рублей. Иск находится на рассмотрении.