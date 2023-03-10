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Брянца обвиняют в краже сигарет на 160 тысяч рублей

2023, 10 марта 08:30 Разное
Брянца обвиняют в краже сигарет на 160 тысяч рублей
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Жителя Новозыбкова обвиняют в краже сигарет на 160 тысяч рублей из ларька в посёлке Климово. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Климовского района рассмотрит уголовное дело о коаде в отношении 27-летнего жителя города Новозыбкова.

По версии следствия, 6 сентября прошлого года мужчина приехал в посёлок Климово. С помощью гвоздодера он взломал дверь в ларьке. Мужчина похитил более 100 электронных сигарет и приспособления для них, а также другие табачные изделия. Сумма ущерба превысила 160 тысяч рублей. Часть похищенного мужчина продать. Ему грозит до пяти лет колонии.

 

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