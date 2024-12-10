Брянца оштрафовали за нарушение ПДД после публикации в интернете. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции города выявили факт нарушений Правил дорожного движения в интернете. Очевидцы опубликовали в телеграм-канале фотографию.

Инспекторы установили, что 8 декабря 2024 года в районе дома № 2 по улице Карла Маркса в Брянске 18-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-2115» ехал по тротуару, а также проигнорировал знак «Въезд запрещен».

На правонарушителя составили два административных материала. Суд оштрафовал водителя на 2500 рублей.