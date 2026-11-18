Суд обязал брянских чиновников заплатить укушенной бродячей собакой девочке

2026, 18 ноября 17:36

Суд обязал брянских чиновников заплатить 60 тысяч рублей шестилетней девочке, укушенной бродячей собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратился житель Карачевского района. В июле 2026 года во дворе жилого дома на его шестилетнюю дочь напала безнадзорная собака. Животное укусило девочку за ногу. Ребёнку потребовалась помощь врачей, в том числе курс антирабической вакцинации.

Прокурор обратился в суд. Высшая инстанция взыскала с местной администрации 60 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.