Брянца суд отправил на работу за пьяное вождение

Суд конфисковал у брянца машину и отправил его на работу за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района рассмотрел уголовное дело об управлении автомобилем пьяным водителем. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель города Фокино.

9 мая этого года мужчину за рулём автомобиля Volksvagen Touareg около мемориального комплекса «Базовая стоянка партизанского отряда имени А. И. Виноградова» остановили инспекторы ГИБДД. Водитель оказался пьян. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ. Также высшая инстанция конфисковала автомобиль осуждённого. Приговор не вступил в законную силу.