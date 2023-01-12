Брянца ждёт суд за мошенничество на 400 тыс рублей

Брянца ждёт суд за обман продавцов техники на 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении 33-летнего брянца. По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года мужчина через сайт с частных объявлений в Интернете договаривался с продавцами техники о покупке. Жертвы отправляли ему посылки с гаджетами с возможностью отказа и возврата.

Мужчина получил 11 почтовых отправлений с техникой. Содержимое он менял на пакеты с солью и возвращал обратно продавцу. Потерпевшим причинен ущерб более чем на 400 тыс рублей.

Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.