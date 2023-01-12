Брянца ждёт суд за мошенничество на 400 тыс рублей
Брянца ждёт суд за обман продавцов техники на 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении 33-летнего брянца. По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года мужчина через сайт с частных объявлений в Интернете договаривался с продавцами техники о покупке. Жертвы отправляли ему посылки с гаджетами с возможностью отказа и возврата.
Мужчина получил 11 почтовых отправлений с техникой. Содержимое он менял на пакеты с солью и возвращал обратно продавцу. Потерпевшим причинен ущерб более чем на 400 тыс рублей.
Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве