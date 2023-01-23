Брянца ждёт суд за торговлю контрафактными сигаретами

Житель Климовского района предстанет перед судом за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Заместитель прокурора Брянской области направил в Климовский районный суд уголовное дело о продаже немаркированных табачных изделий в отношении 48-летнего жителя Климовского района. С января 2021 года по апрель 2022 года мужчина продавал контрафактные сигареты в принадлежащих ему магазинах.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли противозаконную деятельность. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли свыше 3 тысяч пачек сигарет на 500 тысяч рублей.