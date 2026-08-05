Брянцев предупредили об аномальной жаре до +36 градусов 6 августа

2026, 05 августа 13:44

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Во второй половине дня 6 августа на территории Брянской области местами ожидается сильная жара с температурой воздуха 35–36 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на данные Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за жары возрастает вероятность возникновения ландшафтных пожаров, происшествий на водных объектах, а также травматизма населения вследствие тепловых и солнечных ударов и обезвоживания. Жителей призывают соблюдать осторожность.