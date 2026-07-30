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Криминал

Брянца отправили в СИЗО по обвинению в убийстве знакомого

2026, 30 июля 16:30
Брянца отправили в СИЗО по обвинению в убийстве знакомого
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Брянца отправили в СИЗО по обвинению в убийстве знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают 29-летнего жителя посёлка Мичуринский Брянского района. 

По версии правоохранителей, поздно вечером 28 июля нетрезвый около дома на улице Молодёжной в посёлке Мичуринский поссорился со знакомым. Фигурант не менее восьми раз ударил оппонента ножом в грудь и туловище. 42-летний потерпевший умер на месте происшествия.

Подозреваемого суд заключил под стражу на два месяца на время расследования. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

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