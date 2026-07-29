25 сотрудников дорожного управления ежедневно косят траву в Брянске

2026, 29 июля 18:00

25 сотрудников дорожного управления ежедневно косят траву в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По Правилам благоустройства, покос травы должен производиться раз в полторы-две недели, когда её высота превышает 15 см. В Брянске коммунальные службы работают ежедневно из-за большого объёма работы и нехватки специалистов.

«На покосе травы ежедневно задействованы до 25 наших сотрудников. Конечно, людей не хватает, поэтому мы стараемся взаимодействовать со всеми управляющими организациями, у которых есть специализированная техника, с частными фирмами и предприятиями, особенно муниципальными, просим у них помощи», — отметил заместитель начальника дорожного управления Брянска Артур Якубо.

Накануне косари работали на проспекте Московском, в сквере Виноградова, на улицах Крахмалёва, Ново-Советской, Комсомольской, Карла Либкнехта, Красный Маяк, Дзержинского и Чкалова и Карла Маркса в посёлке Белые Берега.

29 июля шум косилок был слышен на проспектах Героев и Московском, около стелы у железнодорожного вокзала Брянск-I, в скверах Карла Маркса и «Есенинский», на улицах Дзержинского, Чапаева, 2-я Аллея, Куйбышева, Клинцовская, Гончарова и в переулке Почтовый.