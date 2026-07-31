Обвиняемого в убийстве 26-летней давности задержали полицейские в Брянске

2026, 31 июля 14:18

Обвиняемого в убийстве 26-летней давности задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи продолжают расследование уголовного дела по факту убийства женщины, произошедшего. 21 октября 1999 года. В квартире жилого дома на улице Полесской в городе Брянске обнаружили тело хозяйки с признаками насильственной смерти. Из жилища пропали золотые украшения.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Следователи и оперативники

получили значимые показания свидетелей. Один из них ранее был подкуплен, а двое других скрывали информация из-за совместной с фигурантом криминальной деятельности. Так правоохранители опровергли алиби подозреваемого. Стражи порядка задержали 56-летнего местного жителя.

По предварительной версии, днём 21 октября 1999 года подозреваемый сдавил шею женщины петлей. От полученных травм она умерла. Похитив ювелирные украшения, нападавший скрылся.

Фигуранту предъявили обвинения. Он заключен под стражу.