Брянец остался без машины и отправился на работу за пьяное вождение

Суд приговорил брянца к обязательным работам и оставил без машины за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска рассмотрел уголовное дело об управлением машиной в пьяном виде. Приговор выслушал 48-летний житель областного центра.

Утром 8 апреля прошлого года мужчину за рулём KIA OPTIMA остановили инспекторы ДПС на улице А.Ф. Войстроченко в Брянске. Водитель оказался пьян. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Также высшая инстанция взыскала в доход государства 800 тысяч рублей, вырученные с продажи машины. Приговор не вступил в законную силу.